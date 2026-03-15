Шофьор: 20 евро компенсация са нищо спрямо скока в цените на горивата
©
Средствата, които отпуска държавата, ще постъпят в сметките на нуждаещите се, без да се налага те да подават заявления.
Кой ще получи средствата
"Ние сме определили критерии, които са по доходи – тези, които са два пъти под линията на бедност, с притежание на кола и лизинг, и са си платили данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените", увери премиерът Андрей Гюров.
Недоволство сред шофьорите
Част от шофьорите се чувстват ощетени, защото няма да получат компенсации заради високите цени на горивата, а останалите, които ще получат 20 евро, смятат, че са крайно недостатъчни.
"Цените на горивата са безбожни", смята Иван Озанов.
"Неприятни са цените, поскъпнало е всичко", каза Марио.
"Около 100 лева за половин резервоар… Горивото поскъпна от 1,20 евро на 1,50 евро. Аз следя цената всеки ден, защото се занимавам с международен транспорт. Според мен 20 евро са нищо в сравнение с поскъпването на цента на горивото, а и както казах - за мен решението не е да подкрепим индивидуално човек, който да си напълни резервоара, а да се подкрепи икономиката на държавата", коментира Георги Николов пред Bulgaria ON AIR .
"Аз не съм в нужда, но пътувам адски много и смятам, че са крайно недостатъчни", изтъкна Иван.
Помощите ще бъдат изплатени до края на месеца
"Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те са насочени директно към българските граждани. Разчетите за тези средства са между 20-30 млн. евро, в зависимост от групите български граждани, които ще попаднат в мярката. Те ще бъдат осигурени през бюджета и са направени на базата на отчети на Министерството на финансите", обясни Гюров.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.