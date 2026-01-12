Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Отлични са условията за преминаване през прохода "Петрохан".

Това съобщават пътуващи.

С оглед на метеорологичните условия и силните  снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан". Въпреки условията обаче проходът е добре почистен.

"Поздравления за хората, които поддържат пътя на "Петрохан", възкликват още шофьорите.