Шофьор: Поздравления за хората, които поддържат пътя на "Петрохан"
Това съобщават пътуващи.
С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан". Въпреки условията обаче проходът е добре почистен.
"Поздравления за хората, които поддържат пътя на "Петрохан", възкликват още шофьорите.
