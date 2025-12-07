Сподели close
Шофьор на бетоновоз подгони мъж с метална палка. Случката е ст столицата и най-вероятно се е развила през днешния ден.

Видеото стана популярно в социалните мрежи.

Видимо има спречкване между двамата шофьори, след това човекът от тежкотоварния автомобил слиза, подгонва другия, а в едната му ръка виждаме метална палка.

