Шофьор на бетоновоз подгони мъж с метална палка
Видеото стана популярно в социалните мрежи.
Видимо има спречкване между двамата шофьори, след това човекът от тежкотоварния автомобил слиза, подгонва другия, а в едната му ръка виждаме метална палка.
