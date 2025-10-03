Шофьор почина, след като автомобил се заби в мантинела

© Facebook На 2 октомври около 15.35 часа в ОДМВР-София е постъпил сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие в района на 66 км на автомагистрала "Хемус“ в посока София.



На място е установен лек автомобил, самокатастрофирал в мантинела, вследствие на което същата е преминала през купето и тялото на водача.



Смъртта му е констатирана от екип на спешна помощ. По случая е образувано досъдебно производство.