При изпреварване лек автомобил губи контрол и излиза от пътя. Колата блъска 55-годишна жена, която се е движела по тротоара. За съжаление тя е починала на място, съобщиха от Европейския център за транспортни политики.

"Инцидентът е станал около 9 часа сутринта. Полицията разследва обстоятелствата около трагедията. Изказваме съболезнования на близките", добавиха още от ЕЦТП.