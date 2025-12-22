Шофьор с близо 3 промила алкохол в кръвта и без книжка отне живота на 49-годишен мъж
На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 32-годишен мъж, управлявайки лек автомобил "Опел Астра“ в посока гр. Севлиево, е предприел маневра "изпреварване“, загубил е контрол над автомобила, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в крайпътно дърво.
В резултат на удара е починал 49-годишен мъж, пътувал на задната седалка на автомобила. Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 2,74 промила. Същият е дал кръвна проба за химически анализ. При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен.
32-годишният мъж е настанен в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, в хирургично отделение, без опасност за живота. Две жени – на 32 и 35 години, пътували в автомобила, са прегледани от медицински екип и са освободени без установени наранявания. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по него продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово.
