Шофьор стреля с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София и спречкване между водачите. Това съобщиха Столичната дирекция на вътрешните работи. Сигналът за инцидента е подаден между 19:00-20:00 часа в събота.Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ. Образувано е досъдебно производство, а по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.