Зимата явно отново ни изненада. Шофьори сигнализират, че обстановката на АМ "Тракия" е много лоша."Пътят е леща, нищо не е почистено", коментират българите, пътуващи към Пловдив от София.Видимо от кадрите става ясно, че пътят на магистралата не е почистен и обработен.Шофирайте бавно и внимателно и не предприемайте рискови маневри!