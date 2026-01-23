16-километрова опашка от камиони се е образувала в петък сутрин преди ГКПП "Капитан Андреево" в посока Турция.За последното денонощие през пункта са преминали близо 3000 камиона в двете посоки, съобщиха от митниците.Пунктът работи на пълен капацитет, но трафикът е изключително интензивен и струпването от тирове остава.Шофьори на тежкотоварни автомобили споделят, че чакат над 15 часа, за да преминат границата, пише bTV.