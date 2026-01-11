Шофьори продължават да отказват полеви тестове за наркотици
Съставени са 3223 фиша и 341 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден с а установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а други двама са отказали тестване.
