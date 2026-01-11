Шофьори успокояват: Проходът "Петрохан" е идеално почистен!
Въпреки условията обаче проходът е добре почистен. Шофьорите успокояват всеки, на когото се налага да пътува през прохода тази вечер:
Проходът "Петрохан" е идеално почистен!
ФОКУС ви съветва да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили!
