Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сняг вали на АМ "Тракия". Това съобщи репортер на Burgas24.bg. Силният снеговалеж е в района на 38 км от магистралата. 

Движението е натоварено и се образува и аквапланинг. 

В района на тунел "Траянови врата" снеговалежът преминава в обилен дъжд. 

Шофирайте внимателно!