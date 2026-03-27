Сняг вали на АМ "Тракия". Това съобщи репортер наСилният снеговалеж е в района на 38 км от магистралата.Движението е натоварено и се образува и аквапланинг.В района на тунел "Траянови врата" снеговалежът преминава в обилен дъжд.Шофирайте внимателно!