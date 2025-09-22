Шофьорите днес да внимават!

© NOVA Очаква се интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни. Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Униформените следят за спазването на скоростните режими, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.



През почивните дни на терен са около 200 патрулни автомобила. Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед, предаде NOVA.