Шофьорите ликуват!
Автор: ИА Фокус 09:52Коментари (0)82
Резервните части за каросерии на автомобили често се продават срещу цяло състояние, като това важи особено за френските модели.

В средата на юни обаче Касационният съд на Франция потвърди решението на Апелативния съд в Париж от май 2023 г., което общо взето гласеше, че вече всяка резервна част, чийто дизайн е регистриран преди над 10 години, става обществено достояние, т.е. производителите вече нямат монопол върху доставката на части за каросерията.

Така например, ако компания X е доставяла оригинално огледало за обратно виждане на Peugeot в продължение на десет години, тя вече има право да предлага същия елемент на независимия пазар на резервни части. 

Или автомобилните прозорци вече могат да бъдат репродуцирани от всеки, веднага след като изминат десет години.

До влизането в сила на Закона за климата и устойчивостта на 1 януари 2023 г., дизайните на частите бяха защитени за 25 години, а не за 10.

Това състояние на нещата отваря нови перспективи. През октомври 2012 г. френската Комисия по защита на конкуренцията представи обширен доклад, в който се застъпи за спешно отваряне на пазара на части за каросерии.

"Различни сходни проучвания показват, че премахването на защитата за видимите части вероятно би довело до намаляване на средните цени с около 6 до 15%", обясни тя тогава, предаде BG on Air.








