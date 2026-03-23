На 21 март в 17,23 часа в дежурната част на ОДМВР-Сливен е получен сигнал от телефон 112 за настъпило пътно произшествие.Инцидентът е станал в района на км. 233 от автомагистрала "Тракия“, в землището на община Нова Загора, в посока град Бургас. По първоначални данни лек автомобил "Ауди А6“, управляван от жена 30 години, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което е причинена смъртта на шофьорката.Двама пътници са откарани в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.