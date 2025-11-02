Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян. Това съобщиха от полицията.

Пробата му е отчела над 1,2 промила алкохол. Към момента няма данни за пострадали. 

Мъжът е бил на 42 години.