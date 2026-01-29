Отново трагедия на пътя, на който загина 12-годишната Сияна. Тежка катастрофа край Телиш отне живота на бившия кмет на Червен бряг. 58-годишният доктор Цветан Костадинов е уважаван лекар, а инцидентът е станал, докато пътувал за работа.Хората припомнят социалните мрежи, това е четвъртият смъртен случай в района от началото на миналата година. Припомнят и питат защо шофьорите на тирове не могат да бъдат озаптени. Защо някой не си е свършил работата с черния лед, образувал се на пътя. И защо 50 години не можем да построим магистрала в Северна България, която да отклонява тировете, за да не загиват хора."Водачът на товарния автомобил, предизвикал тежкото пътно транспортно произшествие, е 46-годишен български гражданин от град Сандански", коментира пред bTV oкръжния прокурор Владимир Николов.От проверката на предходните му нарушения беше установено в системата на Министерство на вътрешните работи, че има такива наказания.18 пъти са му съставяни актове за нарушения и 6 фиша е бил наказван. През 2022 г. е отнемана и шофьорската му книжка