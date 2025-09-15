ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорът, превозвал 740 кг марихуана, остава в ареста
Това е най-голямото количество марихуана, залавяно през последните 15 години в България. Пазарната му стойност в Турция е 30 милиона евро.
Шофьорът беше задържан преди дни, а днес Нихат Каратай се изправи пред Окръжния съд в Хасково, където беше взето решението той да остане в ареста.
Предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък и изпълнителното деяние е останало недовършено по независещи от дееца причини, посочват от прокуратурата, предава bTV.
Съдът уважи искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо задържаното лице, като прие, че до момента във воденото разследване са събрани достатъчно доказателства, включително разпити на свидетели, които са в състояние да обосноват извод, че престъпление действително е налице, както и че негов автор е обвиняемият Нихат Каратай.
Според съда по отношение на задържания са налице и другите две предпоставки предвидени в закона, а именно – опасността от укриване и извършване на престъпление, тъй като същият е чужд гражданин, няма трайна уседналост на територията на Република България, а престъплението, в което е обвинен е тежко умишлено, за което е предвидено наказание "Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, като кумулативно е предвидено и наказание "Глоба“ в размер от 200 000 лева до 300 000 лева.
Представеното от защитата доказателство за здравословното състояние но обвинения според съда не представлява пречка същият да пребивава в следствения арест.
С оглед на изложените обстоятелства съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“ ще гарантира участието на обвиняемия във воденото срещу него наказателно производство.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 3 - дневен срок, считано от датата на постановяването и обявяването му в съдебно заседание, като в случай на постъпила жалба и/или протест, делото е насрочено за разглеждане на 23 септевмри от 10,00 ч.
