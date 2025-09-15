Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Шофьорът, превозвал 740 кг марихуана, остава в ареста
Автор: ИА Фокус 19:28Коментари (0)7
© bTV
Както по-рано ви съобщихме, рекордно количество марихуана беше задържано на граничния пункт "Капитан Андреево". Близо 740 килограма от наркотика на стойност над 12 млн. лева, бяха открити в камион, пътуващ от Германия за Турция.

Това е най-голямото количество марихуана, залавяно през последните 15 години в България. Пазарната му стойност в Турция е 30 милиона евро.

Шофьорът беше задържан преди дни, а днес Нихат Каратай се изправи пред Окръжния съд в Хасково, където беше взето решението той да остане в ареста.

Предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък и изпълнителното деяние е останало недовършено по независещи от дееца причини, посочват от прокуратурата, предава bTV.

Съдът уважи искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо задържаното лице, като прие, че до момента във воденото разследване са събрани достатъчно доказателства, включително разпити на свидетели, които са в състояние да обосноват извод, че престъпление действително е налице, както и че негов автор е обвиняемият Нихат Каратай.

Според съда по отношение на задържания са налице и другите две предпоставки предвидени в закона, а именно – опасността от укриване и извършване на престъпление, тъй като същият е чужд гражданин, няма трайна уседналост на територията на Република България, а престъплението, в което е обвинен е тежко умишлено, за което е предвидено наказание "Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, като кумулативно е предвидено и наказание "Глоба“ в размер от 200 000 лева до 300 000 лева.

Представеното от защитата доказателство за здравословното състояние но обвинения според съда не представлява пречка същият да пребивава в следствения арест.

С оглед на изложените обстоятелства съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“ ще гарантира участието на обвиняемия във воденото срещу него наказателно производство. 

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 3 - дневен срок, считано от датата на постановяването и обявяването му в съдебно заседание, като в случай на постъпила жалба и/или протест, делото е насрочено за разглеждане на 23 септевмри от 10,00 ч.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:18 / 15.09.2025
Директорът на ОДМВР-Русе се подобрява
16:31 / 15.09.2025
Митрофанова за руските дронове: Това е планирана провокация
16:36 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218...
16:34 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
16:08 / 15.09.2025
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
14:21 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първи учебен ден 2009
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: