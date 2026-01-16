Ще има до 20 секции в страните извън ЕС на предстоящите избори
Законопроектът бе подкрепен от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН.
Ограничението ще засегне държави като Турция, САЩ, Великобритания и Канада. Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов написа в социалните мрежи:
"Правна комисия прие предложението на "Възраждане" гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г. Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!".
Народните представители се заеха с Изборния кодекс след като приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия.
Студ сковава страната
16:29
