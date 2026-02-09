Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации.
За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство.
Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството.
И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.
Ще има ли България нов служебен министър-председател през тази седмица?
