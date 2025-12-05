Ще има ли сняг за Коледа?
© Burgas24.bg
В петък и събота над страната ще се установи дъждовно време, а температурите ще бъдат между 8-13 градуса.
"Ще вали на много места, по-интензивно в южните райони. Дори утре там е възможно и да прегърми. Това не е нещо необичайно", уточни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Синоптикът предупреди сънародниците ни, които ще пътуват към Гърция, че се очакват превалявания.
"Валежите ще продължават в неделя. Постепенно ще спират. София ще бъде една от най-хладните балкански столици - 6-7 градуса, в останалите места - до 12-13 градуса. В неделя валежните зони се изтеглят на изток", информира още Янков.
"В понеделник валежите ще бъдат история. Ще се установи време с разкъсана облачност, повече облаци ще има по Черноморието, където ще бъде и ветровито. На 8-9 декември времето ще се стабилизира.
В зимните курорти ще има малко сняг. През почивните дни температурите ще бъдат минус 2, минус 3 градуса над 2300 метра, а на планинските ни курорти - около 2-3 градуса", изтъкна синоптикът.
"В средата на следващата седмица се очертава валежен период, с понижение на температурите и валежи от дъжд и сняг. В Добруджа валежът от дъжд ще премине в сняг. По-интензивни по количество ще бъдат валежите в Стара планина. От петък отново започват мъгли, ръмежи и слънчеви часове следобед", каза още Янков.
Като валежни периоди той определи 10-13 декември и 18-22 декември, в навечерието на Коледа, когато се очакват превалявания от сняг и в населените места.
"Прогнозите са динамични", обобщи синоптикът.
Още по темата
/
Ивайла Бакалова прекали
10:37
Още от категорията
/
Мистерията около MH370 продължава: Възобновяват издирването на изчезналия самолет с 239 души на борда
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.