Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ùå îáñúæäàò äàëè ìàñêèòå äà ñòàíàò çàäúëæèòåëíè è íà îòêðèòî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 09:02 / 20.10.2020Êîìåíòàðè (28)542
©
Ïðåç ïîñëåäíèòå ñåäìèöè Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èäåíòèôèöèðà ïðîáëåì â êîìóíèêàöèÿòà ìåæäó îòäåëíèòå ñòðóêòóðè ïî îòíîøåíèå íà ñïðàâÿíåòî ñ COVID-19. Òàêúâ ïðèìåð å çàáàâåíîòî ïðèâåæäàíå íà ïàöèåíòè îò åäíî ëå÷åáíî çàâåäåíèå â äðóãî, áúðçîòî îñèãóðÿâàíå íà ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà èëè Velkury (ðåìäåñèâèð) ïðè íåäîñòèã â êîíêðåòíà áîëíèöà è äðóãè ïîäîáíè îðãàíèçàöèîííè äåôèöèòè.

Ïî òàçè ïðè÷èíà ïðåç ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ñúñ çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð ùå áúäå ñúçäàäåí Íàöèîíàëåí ëîãèñòè÷åí öåíòúð, ÷èÿòî çàäà÷à ùå áúäå àäåêâàòíîòî ïðåîäîëÿâàíå íà çàòðóäíåíèÿ â ñèñòåìàòà. Öåëòà å íà âñåêè ïàöèåíò äà áúäå îñèãóðåíà êà÷åñòâåíà è íàâðåìåííà ìåäèöèíñêà ãðèæà. Öåíòúðúò ùå èìà 24-÷àñîâ ðåæèì íà ðàáîòà, êàòî äúðæàâàòà óñëîâíî ùå áúäå ðàçäåëåíà íà øåñò ðåãèîíà ñúñ ñúîòâåòíèòå àäìèíèñòðàòèâíè îáëàñòè. Ïðè âúçíèêâàíå íà êàçóñ Íàöèîíàëíèÿò öåíòúð ùå ñúäåéñòâà çà íàâðåìåííîòî ìó ðåøàâàíå. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò äóìèòå íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ ïðè ïîñåùåíèåòî ìó â Áëàãîåâãðàäñêà îáëàñò.

Àíàëîãè÷íî ëîãèñòè÷íî çàòðóäíåíèå ìèíèñòúðúò óñòàíîâè è â îáëàñò Áëàãîåâãðàä – ïî îòíîøåíèå ëåãëîâàòà îáåçïå÷åíîñò â ÌÁÀË-Ãîöå Äåë÷åâ. Ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ïî÷òè íå ðàçïîëàãà ñúñ ñâîáîäíè ëåãëà, äîêàòî âúâ âñè÷êè äðóãè ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ â îáëàñòòà  – ÌÁÀË "Þãîçàïàäíà áîëíèöà – Ñâåòè Âðà÷“, ÌÁÀË - Ðàçëîã è òðèòå áîëíèöè â îáëàñòíèÿ öåíòúð ñà íàëèöå äîñòàòú÷íî ëåãëà çà áîëíè ñ COVID-19. Ñëåä çàñåäàíèå íà Îáëàñòíèÿ êðèçèñåí ùàá áåøå ðåøåíî â Ãîöå Äåë÷åâ äà áúäàò ðàçêðèòè îùå 10 ëåãëà, à ïðè åâåíòóàëíîòî èì çàïúëâàíå ïàöèåíòèòå äà áúäàò îáñëóæâàíè îò íàé-áëèçêîòî ëå÷åáíî çàâåäåíèå - áîëíèöàòà â Ðàçëîã.

Çà äà áúäå ïðåîäîëÿí äåôèöèòúò íà ìåäèöèíñêè êàäðè â îáëàñòòà, ùå ñå òúðñè âúçìîæíîñò ñòóäåíòèòå îò Ìåäèöèíñêèÿ êîëåæ â Áëàãîåâãðàä äà ñòàæóâàò â áëàãîåâãðàäñêèòå áîëíèöè. Ùå ñå ðàáîòè è â ïîñîêà ëåêàðèòå-ñïåöèàëèçàíòè, êîèòî èìàò ñêëþ÷åí äîãîâîð ñ áîëíèöàòà â Ãîöå Äåë÷åâ, íî ñà íà ñòàæ â ñòîëèöàòà, äà ïîäïîìàãàò êîëåãèòå ñè â ÌÁÀË "Èâàí Ñêåíäåðîâ“.

"Êìåòîâåòå íà âñè÷êè îáùèíè ìîãàò äà âçèìàò ñàìîñòîÿòåëíè ðåøåíèÿ çà íàëàãàíå íà äîïúëíèòåëíè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, êàòî öåëòà å íàìàëÿâàíå êðèâàòà íà çàáîëåâàåìîñòòà â îáëàñòòà“, ñúîáùè îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Áëàãîåâãðàä Áèñåð Ìèõàéëîâ.

Â îòãîâîð íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñ îòíîñíî íîñåíåòî íà ìàñêè íà îòêðèòî çäðàâíèÿò ìèíèñòúð êîìåíòèðà, ÷å å ïîëó÷èë ìíîæåñòâî ïðåäëîæåíèÿ çà âúâåæäàíå íà òàêàâà ìÿðêà êàêòî îò ðîäèòåëñêè îðãàíèçàöèè, òàêà è îò ìåäèöèíñêîòî ñúñëîâèå. Òåìàòà ùå áúäå ðàçãëåäàíà íà îíëàéí çàñåäàíèå íà åêñïåðòíèòå ñúâåòè ïî èíôåêöèîçíè áîëåñòè è åïèäåìèîëîãèÿ. "Íå ãîâîðèì çà îãðàíè÷àâàíå, çàòâàðÿíå èëè ëèìèòèðàíå, à çà ìÿðêà, êîÿòî èìà çà öåë äà ñïàñè âúçìîæíî íàé-ìíîãî õîðà è äà çàïàçè çäðàâåòî íà ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè, çà äà èìà êîé äà íè ëåêóâà íà ïúðâà ëèíèÿ, äåíîíîùíî“, óòî÷íè ïðîô. Àíãåëîâ.

Â ðàìêèòå íà äåíÿ çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïîñåòè ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ â îáëàñò Áëàãîåâãðàä è íà ìÿñòî äèñêóòèðà ñ åêèïèòå ñúçäàäåíàòà ãîòîâíîñò çà ñïðàâÿíå ñ COVID-19.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4995
20.10.2020 »
20.10.2020 »
20.10.2020 »
20.10.2020 »
20.10.2020 »
20.10.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/833 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Çèìàòà äîéäå è Òèêâàòà îòíîâî ùå çàïî÷íå ñ ïàðîäèÿòà (íå ,÷å å ñïèðàë íÿêîãà)...
0
 
 
Â Èñïàíèÿ ñìå ñ ìàñêè íà îòêðèòî îò ïîâå÷å îò ìåñåö! È íèêîé íå ñè ïîçâîëÿâà äà íå íîñè! Íå å ïðèÿòíî, íî å òàêà!
0
 
 
Íàé-äîáðå äà ñè ãè çàëåïèì ñ "êàï÷èöà". Õåì íÿìà äà ÿäåì, õåì íÿìà äà ãîâîðèì...
0
 
 
Äà ñòàíàò çàäúëæèòåëíè è ó äîìà â áàíÿòà ,è íà îíîâà ìÿñòî ñúùî, ïðåäëàãàì! ðŸ˜†ðŸ˜‰
0
 
 
Ùå å ïîðåäíèÿ àïñóðä!Ñ æåíàòà,íà ÿçîâèðà,èëè íà ðàçõîäêà,â ïëàíèíàòà è äâàìàòà ñ ìàñêè!Ïîñëå,áúëãàðèòå,íå âÿðâàò â êîðîíàâèðóñà!Çàùî,ëè!?
0
 
 
À íå ñòèãà. Êàêâî èñêàò äà ñå èçäóøèì ëè.
0
 
 
Ïî ñòàäèîíèòå è äèñêîòåêèòå ìîæå åäèí äî äðóã, àìà ìàñêè íà îòêðèòî? Êúäåòî ñìå íà ðàçñòîÿíèå èëè ñàìî ñå ðàçìèíàâàìå çà ñåêóíäà?!?Äà çàòâîðÿò ïúðâî ñòàäèîíèòå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
13 ìúæå è 9 æåíè ïî÷èíàõà îò COVID-19 ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå
12:44 / 20.10.2020
Åäíà îò âàêàíöèèòå íà ó÷åíèöèòå ùå áúäå óäúëæåíà
12:19 / 20.10.2020
Êîëêî ùå ñå ïëàùà çà àâòîðñêè ïðàâà íà ìóçèêàòà âúâ ôðèçüîðñêèòå ...
12:05 / 20.10.2020
Ìëàäîæåíåö âäèãíà ñâàòáà, ñïå÷åëèë áóëêàòà íà êàðòè
11:43 / 20.10.2020
Ìàíãúðîâ: Ìàñêèòå íå ñà íà÷èíúò çà ñïðàâÿíå ñ êîðîíàâèðóñà
10:54 / 20.10.2020
82-ãîäèøíà æåíà "ñúäåéñòâà" íà ôàëøèâ ïîëèöàé ñ áëèçî 4000 ëâ.
10:42 / 20.10.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Îêòîìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ìëàäà äàìà îò Àéòîñ íå ìîæà äà âçåìå çàâîé è ñòàíà áåëÿ
16:35 / 19.10.2020
Ìàíãúðîâ "îáúðíà ôðîíòà" è âñå ïàê ñå òåñòâà çà COVID-19
13:21 / 19.10.2020
Ìîòîöèêëåòèñò îò Êàìåíî ïîñòðàäà òåæêî íà ïúòÿ Áóðãàñ – Ìàëêî Òúðíîâî
08:57 / 19.10.2020
Ñáëúñúê ìåæäó "Ìàçäà" è "Ðåíî" â Ñðåäåö! Äâàìàòà øîôüîðè ñà â áîëíèöà
12:09 / 19.10.2020
Ïëîâäèâ÷àíêà ðàçêàçà çà íåïðèÿòíà ñëó÷êà, äîêàòî ÷àêà íà îïàøêà çà PCR òåñò
17:32 / 18.10.2020
Øîôüîðêà ïîìåòå ïåøåõîäêà â Ðóåí
08:46 / 20.10.2020
Ñëàâè íà 54 ãîäèíè: 20 áîíà ïëàòèõ íà Äåñè Òåíåêåäæèåâà
11:25 / 19.10.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
23-ãîäèøíà æåíà å çàñòðåëÿíà â Ñîôèÿ
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
Íàöèîíàëåí îòáîð ïî ôóòáîë
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: