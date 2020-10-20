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|Ùå îáñúæäàò äàëè ìàñêèòå äà ñòàíàò çàäúëæèòåëíè è íà îòêðèòî
Ïî òàçè ïðè÷èíà ïðåç ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ñúñ çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð ùå áúäå ñúçäàäåí Íàöèîíàëåí ëîãèñòè÷åí öåíòúð, ÷èÿòî çàäà÷à ùå áúäå àäåêâàòíîòî ïðåîäîëÿâàíå íà çàòðóäíåíèÿ â ñèñòåìàòà. Öåëòà å íà âñåêè ïàöèåíò äà áúäå îñèãóðåíà êà÷åñòâåíà è íàâðåìåííà ìåäèöèíñêà ãðèæà. Öåíòúðúò ùå èìà 24-÷àñîâ ðåæèì íà ðàáîòà, êàòî äúðæàâàòà óñëîâíî ùå áúäå ðàçäåëåíà íà øåñò ðåãèîíà ñúñ ñúîòâåòíèòå àäìèíèñòðàòèâíè îáëàñòè. Ïðè âúçíèêâàíå íà êàçóñ Íàöèîíàëíèÿò öåíòúð ùå ñúäåéñòâà çà íàâðåìåííîòî ìó ðåøàâàíå. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò äóìèòå íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ ïðè ïîñåùåíèåòî ìó â Áëàãîåâãðàäñêà îáëàñò.
Àíàëîãè÷íî ëîãèñòè÷íî çàòðóäíåíèå ìèíèñòúðúò óñòàíîâè è â îáëàñò Áëàãîåâãðàä – ïî îòíîøåíèå ëåãëîâàòà îáåçïå÷åíîñò â ÌÁÀË-Ãîöå Äåë÷åâ. Ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ïî÷òè íå ðàçïîëàãà ñúñ ñâîáîäíè ëåãëà, äîêàòî âúâ âñè÷êè äðóãè ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ â îáëàñòòà – ÌÁÀË "Þãîçàïàäíà áîëíèöà – Ñâåòè Âðà÷“, ÌÁÀË - Ðàçëîã è òðèòå áîëíèöè â îáëàñòíèÿ öåíòúð ñà íàëèöå äîñòàòú÷íî ëåãëà çà áîëíè ñ COVID-19. Ñëåä çàñåäàíèå íà Îáëàñòíèÿ êðèçèñåí ùàá áåøå ðåøåíî â Ãîöå Äåë÷åâ äà áúäàò ðàçêðèòè îùå 10 ëåãëà, à ïðè åâåíòóàëíîòî èì çàïúëâàíå ïàöèåíòèòå äà áúäàò îáñëóæâàíè îò íàé-áëèçêîòî ëå÷åáíî çàâåäåíèå - áîëíèöàòà â Ðàçëîã.
Çà äà áúäå ïðåîäîëÿí äåôèöèòúò íà ìåäèöèíñêè êàäðè â îáëàñòòà, ùå ñå òúðñè âúçìîæíîñò ñòóäåíòèòå îò Ìåäèöèíñêèÿ êîëåæ â Áëàãîåâãðàä äà ñòàæóâàò â áëàãîåâãðàäñêèòå áîëíèöè. Ùå ñå ðàáîòè è â ïîñîêà ëåêàðèòå-ñïåöèàëèçàíòè, êîèòî èìàò ñêëþ÷åí äîãîâîð ñ áîëíèöàòà â Ãîöå Äåë÷åâ, íî ñà íà ñòàæ â ñòîëèöàòà, äà ïîäïîìàãàò êîëåãèòå ñè â ÌÁÀË "Èâàí Ñêåíäåðîâ“.
"Êìåòîâåòå íà âñè÷êè îáùèíè ìîãàò äà âçèìàò ñàìîñòîÿòåëíè ðåøåíèÿ çà íàëàãàíå íà äîïúëíèòåëíè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, êàòî öåëòà å íàìàëÿâàíå êðèâàòà íà çàáîëåâàåìîñòòà â îáëàñòòà“, ñúîáùè îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Áëàãîåâãðàä Áèñåð Ìèõàéëîâ.
Â îòãîâîð íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñ îòíîñíî íîñåíåòî íà ìàñêè íà îòêðèòî çäðàâíèÿò ìèíèñòúð êîìåíòèðà, ÷å å ïîëó÷èë ìíîæåñòâî ïðåäëîæåíèÿ çà âúâåæäàíå íà òàêàâà ìÿðêà êàêòî îò ðîäèòåëñêè îðãàíèçàöèè, òàêà è îò ìåäèöèíñêîòî ñúñëîâèå. Òåìàòà ùå áúäå ðàçãëåäàíà íà îíëàéí çàñåäàíèå íà åêñïåðòíèòå ñúâåòè ïî èíôåêöèîçíè áîëåñòè è åïèäåìèîëîãèÿ. "Íå ãîâîðèì çà îãðàíè÷àâàíå, çàòâàðÿíå èëè ëèìèòèðàíå, à çà ìÿðêà, êîÿòî èìà çà öåë äà ñïàñè âúçìîæíî íàé-ìíîãî õîðà è äà çàïàçè çäðàâåòî íà ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè, çà äà èìà êîé äà íè ëåêóâà íà ïúðâà ëèíèÿ, äåíîíîùíî“, óòî÷íè ïðîô. Àíãåëîâ.
Â ðàìêèòå íà äåíÿ çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïîñåòè ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ â îáëàñò Áëàãîåâãðàä è íà ìÿñòî äèñêóòèðà ñ åêèïèòå ñúçäàäåíàòà ãîòîâíîñò çà ñïðàâÿíå ñ COVID-19.
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Êîìåíòàðè (28)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 28 ìèí.
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ïðåäè 43 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 2 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 27 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 52 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
13 ìúæå è 9 æåíè ïî÷èíàõà îò COVID-19 ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå
12:44 / 20.10.2020
Åäíà îò âàêàíöèèòå íà ó÷åíèöèòå ùå áúäå óäúëæåíà
12:19 / 20.10.2020
Êîëêî ùå ñå ïëàùà çà àâòîðñêè ïðàâà íà ìóçèêàòà âúâ ôðèçüîðñêèòå ...
12:05 / 20.10.2020
Ìëàäîæåíåö âäèãíà ñâàòáà, ñïå÷åëèë áóëêàòà íà êàðòè
11:43 / 20.10.2020
Ìàíãúðîâ: Ìàñêèòå íå ñà íà÷èíúò çà ñïðàâÿíå ñ êîðîíàâèðóñà
10:54 / 20.10.2020
82-ãîäèøíà æåíà "ñúäåéñòâà" íà ôàëøèâ ïîëèöàé ñ áëèçî 4000 ëâ.
10:42 / 20.10.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìëàäà äàìà îò Àéòîñ íå ìîæà äà âçåìå çàâîé è ñòàíà áåëÿ
16:35 / 19.10.2020
Ìàíãúðîâ "îáúðíà ôðîíòà" è âñå ïàê ñå òåñòâà çà COVID-19
13:21 / 19.10.2020
Ìîòîöèêëåòèñò îò Êàìåíî ïîñòðàäà òåæêî íà ïúòÿ Áóðãàñ – Ìàëêî Òúðíîâî
08:57 / 19.10.2020
Ñáëúñúê ìåæäó "Ìàçäà" è "Ðåíî" â Ñðåäåö! Äâàìàòà øîôüîðè ñà â áîëíèöà
12:09 / 19.10.2020
Øîôüîðêà ïîìåòå ïåøåõîäêà â Ðóåí
08:46 / 20.10.2020
Ñëàâè íà 54 ãîäèíè: 20 áîíà ïëàòèõ íà Äåñè Òåíåêåäæèåâà
11:25 / 19.10.2020
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Àáîíàìåíò
Àíêåòà