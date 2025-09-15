Новини
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
Автор: ИА Фокус 09:30
© NOVA
За евроатлантическата политика на страната и за влизането ни в еврозоната е важно да не забравяме, че ни е необходимо стабилно правителство. Може би и за това на един вот на недоверие би се гледало като заплаха. Това каза медийният експерт доц. Георги Лозанов. По думите му в ситуация на подобен вот на недоверие е редно да се акцентира на мотивите в документа и те да станат център на един конструктивен диалог за бъдещето на страната.

"Пред страната стоят много промени, но за тях  е важна и стабилността на правителството. Може би за това на подобен вот се гледа като на заплаха. Този вот може би и математически няма да събере достатъчно подкрепа срещу правителството – има обаче функция да зароди и да води един дебат вътре в парламента. Защото парламента е надзорна институция за изпълнителната власт ", каза той. По думите му, в текущата политическа ситуация за страната ни е нужно и логично да се изказват и да дават подкрепа бивши политически представители.

"Може да се каже, че в мотивите на този вот се поставя в някакъв смисъл темата за ролята на Пеевски. Въпросът е обаче какво е неговото място – той самият дава знаци, че има силна власт, но говори за себе си – не цитира своята група. Вотът може би е също част от този въпрос", посочи още пред NOVA доц. Лозанов. Той допълни, че при всяка политическа или обществено значима ситуация е редно да се изложат всички достъпни факти – като пример за подобен казус Лозанов посочи нападението над полицейския началник в Русе.

"Когато се излагат противоречиви факти – например по начало се посочи един час на инцидента, след това – съвсем друг. Това говори за опит за изграждане на публична версия на реално събитие – за това се включи и министърът – за да има един глас с авторитет за тази публична версия за събитието", посочи Лозанов.

"Грешката на министъра в случая е точно тази – не трябваше да отговаря веднага. Трябваше да се набере нужната информация и да вземе пример от действията на органите в САЩ – след убийството от преди няколко дни властите се събраха пред обществото и пред медиите и изнесоха фактите, час по час, всичко за събитието и структурирано", каза пиар експертът Нидал Алгафари. Действията на министерството той определи като "неправилни", а, по думите му, подобни случаи будят силно обществено недоволство, което най-често е възможно да бъде отразено именно върху институционалната фигура, която представя проблема, а не непременно върху самия казус.

"Да, министърът е често критикуван, защото се натрупа обществено недоволство – случаят с АТВ-тата, случаят в Русе – и в тези случаи вниманието на насочва именно към него", каза още той.



