Благомир Коцев да се изправи пред Окръжния съд във Варна за изменение на мярката. До тук се стигна след определение на Върховния касационен съд, който върна делото в морската столица.
Варненският кмет Благомир Коцев беше конвоиран при строги мерки за сигурност от София, а към този момент се намира във варненския затвор.
Припомняме, че адвокатът на Коцев, Николай Владимиров коментира пред медиите, че най-адекватната мярка към момента би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - подписка.
"Фокус" припомня, че кметът на Варна бе арестуван в началото на юли и обвинен в корупция. Делото срещу него беше преместено за разглеждане в София заради предполагаемо участие в "престъпния сговор на неустановено лице с имунитет - депутат от 51-вото Народно събрание“.
Ще останели в ареста варненският кмет Благомир Коцев?
