Всички очакват промени в правилата за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" в България. Според подготвяни законови изменения, до 2 години може да отпаднат познатите на всички шофьори стикери за предното стъкло и контролните картончета към полицата. Вместо тях информацията за застраховката ще се съхранява и проверява изцяло в електронна система. Тази промяна не успя да премине в Народното събрание, но сега очакванията са това да се случи в следващото такова.

Целта на тези промени е да се намали излишната администрация и да се улесни процесът както за шофьорите, така и за застрахователните компании.

По-лесно и по-бързо издаване на застраховка

В момента, когато се сключва застраховка Гражданска отговорност, се издават няколко документа - полица, контролно картонче, Зелена карта и стикер, който трябва да се постави на предното стъкло на автомобила.

При новите правила тези физически документи ще отпаднат. Застраховката ще се регистрира директно в електронната система на Гаранционния фонд. Това означава, че информацията за полицата ще се записва веднага и ще бъде достъпна за проверка от КАТ, обяснява за "Труд" Александър Йорданов - Оперативен директор в Диджитъл полиси хъб АД, собственик на платформата за онлайн застраховки и винетки Insurance BG.

За шофьорите това ще донесе няколко важни предимства:

-Няма да се налага лепене на стикери по стъклото

-Няма да се носят допълнителни картончета в автомобила

-Зелената карта ще бъде част от самата полица

-Застраховката може да се сключва по-бързо, дори изцяло онлайн

-Информацията ще се съхранява сигурно в електронна система

-По-лесно управление на полиците

Друга важна промяна е свързана с управлението на самата застраховка. Вместо да се пазят хартиени документи, всички данни ще бъдат налични в електронен регистър.

Това ще позволи по-лесно:

-да се провери дали застраховката е валидна

-да се следи кога изтича полицата

-да се поднови застраховката навреме

Шофьорите ще могат да получават информация за полицата си много по-бързо и удобно.

Зелената карта ще бъде част от полицата

Промени се предвиждат и за т.нар. зелена карта, която се използва при пътуване в чужбина. В момента тя се издава като отделен документ и има специален холограмен стикер.

Според новите правила зелената карта ще бъде включена директно в застрахователната полица. Това означава, че няма да има отделен документ и няма да е необходим холограмен код. Всички данни ще бъдат част от една обща система. Така ще се намали броят на документите, които шофьорите трябва да получават и съхраняват.

Проверка на застраховката по регистрационен номер

Контролът на пътя също ще стане по-лесен. Вместо да се гледа дали има стикер на стъклото, проверката ще се прави чрез регистрационния номер на автомобила.

Полицията и камерите за контрол на трафика ще могат директно да проверяват в електронната система дали автомобилът има валидна "Гражданска отговорност".

По-малко документи и по-модерна система

Ако тези промени бъдат приети, системата ще стане по-опростена и по-модерна. Шофьорите няма да се занимават с излишни хартиени документи, а застраховките ще се управляват по-лесно чрез електронни регистри.

Така България ще направи още една стъпка към дигитализация на административните услуги и по-удобно обслужване на гражданите.