Ще поскъпне ли "Гражданска отговорност" след въвеждането на системата "бонус-малус"?
Според Пламен Шинов въвеждането на бонус-малус не е причина за автоматично поскъпване на полиците.
"Аз нямам някакви очаквания от системата бонус-малус, която предстои да се въвежда, застраховката да поскъпне. По-скоро не се очаква такова нещо. Дори съм очуден, че изобщо има спекулации по темата. Ако има необходимост от поскъпване на застраховката, то е по съвсем различни причини, вследствие на резултатите, които имат застрахователите, самото въвеждане на системата не е предпоставка за поскъпване“.
Владимир Тодоров обаче заяви, че в България на практика няма реална бонус-малус система.
"В България няма система бонус-малус и няма и да има система бонус-малус“, каза той, като уточни, че у нас рискът се оценява по автомобила, а не по поведението на водача.
По думите му "при нас се застраховат регистрационните табели, а не се прави оценка на качеството на водача“, което прави системата неефективна както по отношение на цената, така и на превъзпитанието на шофьорите.
Тодоров обърна внимание и на друг фактор, който може да доведе до поскъпване в бъдеще – размерът на обезщетенията.
"Цената би се повлияла от това, ако се повишат обезщетенията и ако се промени една безумна наредба от 2006 година, която е абсолютно архаична по отношение на оценката на труда и на материалите, които се използват за възстановяване на щетите при т.н. леки ПТП-та, това е цената на труда и цената на материалите“, посочи той.
