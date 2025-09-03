Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ще преподписваме ли договора с работодателя заради заплатата в евро?
Автор: Десислава Томева 08:49Коментари (0)192
©
Всички се страхуваме от неизвестното, поддаваме се на различни слухове, тревожим се. Не са малко и хората, които изкуствено създават паника у населението. Единственото, което ни е нужно е да бъдем добре информирани. В ерата на интернет, това става лесно и достъпно и не е нужно да ни го наливат с фуния.

Влизането на България в еврозоната е темата, която предизвиква най-много опасения и предизвиква редица въпроси у българина.

Наскоро приятел ме попита "ще трябва ли да подпиша нов договор с шефа, за да ми върви заплатата в евро?“.

"Фокус" предоставя отговора на този въпрос, позовавайки се на експертите и добавя, че това разяснение важи за всякакви договори, не само за трудови такива:

Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.

Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.

ВАЖНО! Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.



Още по темата: общо новини по темата: 1234
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/206 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе...
12:07 / 03.09.2025
Атанас Зафиров редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния ...
11:46 / 03.09.2025
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на парламента
11:22 / 03.09.2025
Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за р...
11:08 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
11:09 / 03.09.2025
Изтича важен срок за кандидатстване за помощ, отпускана на опреде...
11:15 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: