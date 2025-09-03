ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще преподписваме ли договора с работодателя заради заплатата в евро?
Влизането на България в еврозоната е темата, която предизвиква най-много опасения и предизвиква редица въпроси у българина.
Наскоро приятел ме попита "ще трябва ли да подпиша нов договор с шефа, за да ми върви заплатата в евро?“.
"Фокус" предоставя отговора на този въпрос, позовавайки се на експертите и добавя, че това разяснение важи за всякакви договори, не само за трудови такива:
Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.
Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.
ВАЖНО! Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.
