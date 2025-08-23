ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Буря спря движението по Дунав мост
21:32 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите към морето по АМ "Тракия". Тапата е 15 км
20:30 / 22.08.2025
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат п...
20:32 / 22.08.2025
Съдът остави в ареста сочения за убиец на полицейската съпруга от...
16:56 / 22.08.2025
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подроб...
15:58 / 22.08.2025
Близо 4 600 българи не получават реална пенсия
16:01 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета