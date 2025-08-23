Новини
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и южните райони ще има временни увеличения на облачността и в следобедните часове, главно в планинските райони на Южна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.








