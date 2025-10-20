В България в момента протича Националната информационна кампания за въвеждането на еврото, чиято основна цел е да предостави на гражданите достоверна информация за етапите и сроковете на преминаване към единната европейска валута. Докато институциите подготвят страната за промяната, в обществото и социалните мрежи се появяват редица притеснения и заблуди, свързани с процеса на превалутиране, предава БНР.В последните седмици онлайн се разпространяват снимки на изхвърлени жълти стотинки край контейнерите за боклук, а някои публикации призовават хората да се "отърват“ от монетите си, защото след 1 януари 2026 година "нямало да има къде да се обменят“. Една от тези публикации е на благотворителната организация "Приятели на животните“ от Велико Търново, която, макар и с добро намерение, съдържа подвеждащо твърдение – че банките няма да приемат жълтите стотинки или ще налагат високи такси за това.Проверка на екипа за фактологическа проверка на БНР показва, че подобни опасения са напълно неоснователни. Според официалните указания на институциите България въвежда еврото от 1 януари 2026 година. До края на януари ще има преходен период, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обръщение. През този месец гражданите ще могат да плащат по своя преценка – в лева или в евро, като търговците ще бъдат задължени да връщат ресто единствено в евро. Така ще се осигури плавен и естествен процес на обмен.Важно е да се знае, че всички заплати, пенсии, депозити, кредити и спестявания ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро. Плащанията в брой с левове ще бъдат възможни само до 31 януари 2026 г., а след това всички разплащания ще се извършват изцяло в евро.Българската народна банка ще обменя левове и стотинки в евро без такси и без ограничения във времето. Това означава, че всеки гражданин ще може да обменя левове в БНБ и след години, без да се притеснява от срокове или комисионни. Централната банка ще извършва тази услуга както в своята сграда в София, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.От 1 януари до 31 декември 2026 г. всички търговски банки също ще обменят левове в евро, като в първите шест месеца услугата ще бъде напълно безплатна. В по-малките населени места, където няма банкови клонове, обменът ще се извършва от определени пощенски станции на "Български пощи“ ЕАД. Те ще могат да обменят до 10 000 лева на ден на едно лице, а за суми над 1000 лева ще е необходима предварителна заявка.След 31 декември 2026 година банките и пощите може да прекратят тази услуга, но БНБ ще продължи да обменя левове и стотинки безсрочно и без такси. Това напълно опровергава твърденията, че след въвеждането на еврото гражданите "няма да имат къде да обменят“ спестените си монети.До края на 2025 година българите могат спокойно да използват натрупаните си стотинки в търговската мрежа. Законът задължава всички търговци да ги приемат, макар на практика често да има откази при по-големи количества. В такива случаи гражданите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.Най-изгодното място за обмен на монети до края на 2025 г. остава касовият център на БНБ в София, където за сортирани монети няма такси. За несортирани монети се дължи минимална такса от 1,8% върху сумата. От началото на 2026 г. обменът ще бъде напълно безплатен както в БНБ, така и в банките и пощите.Твърдението, че след въвеждането на еврото няма да има къде да се обменят стотинките, е невярно. Българските граждани ще могат да обменят левове и монети безплатно и без ограничения във времето в над 2200 пощенски клона, всички търговски банки и във филиалите на БНБ в страната. От институциите призовават хората да се информират от официални източници и да не се доверяват на частни лица, предлагащи "по-добър курс“.