Министерският съвет е против ограничаването на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в администрацията, става ясно от становище по промени в Кодекса на труда. Те са внесени от депутати от ПП-ДБ и предвиждат допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членове и ръководители на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, да не могат да надвишават една брутна месечна заплата годишно.

За бонусите на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към ВСС предложеният таван е една основна месечна заплата годишно.

При държавните служители се предлага възнагражденията за постигнати резултати, които надвишават 20% от дължимите за съответния служител основни заплати за съответната година, да се изплащат след решение на Съвета за административна реформа. За членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия предложеният таван е едно средно месечно възнаграждение.

В мотивите си от Министерски съвет посочват, че в Закона за държавния служител е предвидено разходите за допълнителни възнаграждения да са не повече от 30 на сто от разходите за заплати, а размерът, които може да получи държавен служител не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Според МС в закона бонусите се определят за точно и в срок изпълнение на поставени задачи, като се изплащат четири пъти в годината – през април, юли и октомври за текущата година и януари – за предходната.

Предвид на това, смятаме, че залагането на нормативно ограничение на размера на допълнителното възнаграждение до 20 на сто от основните заплати за година, който ръководителят на администрацията може да определи сам при нормативно установените в момента условия, влиза в противоречие със замисъла на съществуващия модел на заплащане в държавната администрация, пише в мотивите на МС, цитирани от pariteni.bg.