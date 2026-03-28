Ирена Георгиева проведе среща с Н. Пр. Ирене Планк, извънреден и пълномощен посланик на Федерална Република Германия в Република България, по време на която бяха обсъдени перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в туризма, възстановяването на германския пазар и новите тенденции в сектора.
В рамките на разговора министър Георгиева подчерта значението на Германия като водещ генериращ пазар за българския туризъм: "Германският пазар е стратегически за нас. В настоящата сложна геополитическа обстановка нашите усилия са насочени към това да представим България като сигурна, достъпна и гостоприемна дестинация с разнообразен туристически продукт". По думите ѝ, макар нивата от преди пандемията все още да не са напълно достигнати, се наблюдава устойчив ръст и положителни тенденции в резервациите от Германия.
Н. Пр. Ирене Планк поздрави България за успешното участие на страната в ITB Berlin и подчерта отличния международен отзвук от българското представяне.
По време на срещата беше поставен акцент върху темата за профила на съвременния турист. Отбелязано беше, че наред с традиционния модел на масов туризъм, все по-голямо значение придобива индивидуализираното преживяване, ориентирано към култура, природа и автентичност.
Министър Георгиева подчерта, че развитието на специализирани видове туризъм е сред основните приоритети на ведомството: "Нашата цел е България да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация. Работим активно за развитие на културния, винения, гастрономическия, СПА и уелнес туризма, както и на така наречения ‘slow tourism’, който отговаря на търсенето на съвременния турист". Обсъдени бяха и предизвикателствата пред сектора, включително недостигът на работна ръка и необходимостта от облекчаване на процедурите за наемане на персонал от трети страни. От българска страна беше подчертано, че се работи в тясна координация с компетентните институции за подобряване на процесите.
В хода на разговора беше отчетено и успешното въвеждане на еврото, като министър Георгиева отбеляза, че към момента не се наблюдават затруднения в туристическия сектор. Двете страни обсъдиха и възможностите за обмен на добри практики, включително в рамките на председателството на България на Дунавската стратегия през 2026 г. и съвместни инициативи за насърчаване на иновациите и дигитализацията в туризма.
В заключение и двете страни изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия с цел устойчиво развитие на туристическия сектор и привличане на повече германски туристи, включително извън традиционно предпочитания от тях летен сезон.
Ще си върнем ли германските туристи?
Още по темата
/
Собственик на хотел в Слънчев бряг: Цените растат колкото инфлацията, конкуренцията не позволява спекулации
15.03
Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
15.03
Опасност и за България: Ударите с ракети Х-101 и "Кинжал" предизвикат сеизмична активност в Украйна и земетръсната зона Вранча
27.03
