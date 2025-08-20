ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще става ли за плаж днес?
В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Прохлада тази сутрин в Бургас
09:19 / 20.08.2025
Адвокат: Законът оставя вратички за рецидивистите на пътя
08:56 / 20.08.2025
Младежът, убил трима души в Разград, е пазен от връзки в съдебнат...
09:22 / 20.08.2025
Заплаща ли се секцио от НЗОК и в кои случаи?
09:16 / 20.08.2025
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не...
08:37 / 20.08.2025
Бабата на удареното от ток в басейна дете: Огъна се като дъга и п...
09:17 / 20.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
