Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
Автор: Екип Burgas24.bg 08:59
©
Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще бъде от североизток, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



