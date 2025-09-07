ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Откриха в Провадия мистериозна керамична фигура на близо 6500 год...
12:41 / 07.09.2025
Огромно задръстване на "Маказа" посока България
12:23 / 07.09.2025
Последна информация за пребития полицейски шеф в Русе
11:44 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
11:38 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече оч...
10:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
09:01 / 07.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
