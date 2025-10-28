ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще вдигнат ли здравните осигуровки?
"Няма никаква обоснованост за исканията за увеличение на здравните осигуровки. Темата се коментира още от май, но до момента няма отчет или анализ, който да обяснява защо това е необходимо“, заяви Пламен Таушанов.
По думите му фактът, че България има едни от най-ниските здравни вноски в Европа, не е достатъчно основание за тяхното повишение.
"Дори и да се увеличат, това няма да подобри заплащането на специализантите и младите лекари“, добави той.
Таушанов подчерта, че от 2010 г. насам не са предприети реални реформи в системата, а властите единствено настояват за повече средства без отчетност: "Сега властите ни казват: "Дайте едни пари и не питайте защо". От извършените проверки през тази година се установява, че контрол в сектора няма.“
Здравният икономист Аркади Шарков потвърди, че няма пряка връзка между размера на здравните вноски и заплатите в сектора, но според него има друг сериозен аргумент в полза на промяна: "Разходите вече изпреварват приходите. Това е основният аргумент за обсъждане на повишение на здравните осигуровки.“
Шарков изтъкна, че в последните две години се работи активно по усъвършенстване на Националната здравно-информационна система, но въпреки това финансовите загуби на НЗОК са значителни: "Между 600 милиона и 1,2 милиарда лева се губят годишно заради здравнонеосигурени лица.“
Той припомни, че всеки гражданин може да се осигурява като самоосигуряващо се лице или като безработен, ако има трайно такъв статут.
Пламен Таушанов заяви, че системата за контрол е напълно неефикасна, а реален механизъм за наблюдение и отчетност все още липсва: "Механизмът за контрол не се е реализирал и няма изгледи това да се случи скоро. Пациентите не са информирани за своите права дори на ниво лечебно заведение.“
