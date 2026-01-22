След ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни - следва те да влязат за окончателно второ гласуване и в пленарната зала. Очакванията са, че това може да се случи още тази седмица, като към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание.Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване, пише NOVA.