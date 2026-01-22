Ще влязат ли промените в Изборния кодекс за гласуване в пленарна зала?
©
Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства. Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване, пише NOVA.
Още по темата
/
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Още от категорията
/
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Политолог за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.