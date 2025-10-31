КТ "Подкрепа“ съвместно с Фондация Фридрих Еберт – България проведе заключителна конференция по повод общонационалната кампания на синдиката "Нашият глас за отнетия клас“.Кампанията на КТ "Подкрепа“ е посветена на необходимостта от възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит стаж и професионален опит ("клас“) за работещите в държавната администрация. Тя цели да привлече общественото внимание към необходимостта от справедливо възнаграждение на служителите в държавната администрация, признание на техния опит и професионализъм, както и гарантиране на достойни условия на труд.Тази тема, с която днес се занимаваме, беше започната първоначално от Синдиката на административните служители "Подкрепа“, а впоследствие когато я обсъдихме всички заедно в рамките на Конфдеративния ни съвет, решихме, че има смисъл това да бъде Кампания на Конфедерацията, защото засегнати от тази несправедливост при нас присъстват в най-различни синдикални организации, доколкото всички знаем, администрацията присъства във всички професионални сектори.Проблемът е в това, че преди години – през 2012 г. един човек, който наричат за по-кратко "постната пица“, който тогава се занимаваше с парите на държавата и с механизмите на заплащане в администрацията, наложи това ретроградно виждане – да бъде отнето доплащането за професионален опит и стаж на работещите в администрацията и дотогавашната система на заплащане да бъде заменена със сега действащата. Същата за тези 13 години доказа пълната си несъстоятелност, доведе до това обществото да бъде настроено срещу администрацията като такава, абсолютно незаслужено. Всички сме съгласни, че в администрацията има един слой държавни служители, които получават изключително високи възнаграждения, за сметка на тези работници и служители, които не получават възнаграждение за професионален опит и стаж. И тези хора се сочат като вредни примери. Но броят на държавните служители, чиито възнаграждения са твърде, твърде далеч от тези нива, и които са близки до текущите нива на МРЗ, този дял на тези държавни служители е твърде голям.КТ "Подкрепа“ е убедена, че трябва изцяло да бъде преосмислен механизмът, по който се определят възнагражденията в държавната администрация. Считаме нашето настояване за въвеждането отново на доплащането за професионален опит и стаж като една първа стъпка, която в рамките на един по-широк комплекс, може да реши поредица други въпроси. Като например, недобросъвестното сочене на администрацията като някаква привилегирована група от хора заради това, че държавата им плаща осигурителните вноски, което по същество не е вярно. Това е нещо, което ние сме готови да обсъждаме и да коментираме. Тук е моментът да припомня, че тогава, когато голяма част от работещите в държавната администрация станаха държавни служители, т. е. бяха преназначени от трудово на служебно правоотношение и държавата започна да бъде вносител на осигурителните вноски, но не и платец, тя намали заплатите и възнагражденията на тези служители със сумата на осигуровките. Така че, работещите в администрацията са платците на осигурителните си вноски, а държавата е просто вносител на тези вноски понякога.Това, което ние направихме – обърнахме се първо към работещите в администрацията, а след това и към други граждани, с молба, тези, които са съгласни с подписа си "съгласни за възстановяване на плащането за професионален опит и стаж“ да го заявят в една подписка, в която ние сме събрали към момента от порядъка на 34 – 35 хиляди подписа. Тук е хубаво още един мит да разсеем – за тези, които твърдят, че в администрацията работят стотици хиляди хора, милиони едва ли не – че в администрацията всъщност работят около 100 хиляди човека. Аз съм съгласен, че в държавната администрация може да бъде погледнато с един специфичен поглед на една част от нея. Но всичките тези предложения за съкращение, те не се отнасят за тази категория хора. Защото тази категория хора, които грубо могат да бъдат оценени на около 5 до 7% от общия брой на работещите в държавната администрация, са точно тези, които са там с политически протекции. Това са хора, чиито принос в дейността на съответната администрация често пъти е твърде съмнителен. Това са хора, които понякога вредят на своите администрации. Това са хора, на които им бяха сложени прякори на разни насекоми.Трябва да призная, че ние няколко пъти отлагахме форсирането на кампанията си с идеята да дойдат някакви по-добри времена и да дойдат някакви хора в политиката, с които по-нормално може да се разговаря. Признавам си, че моята оптимистична природа беше победена от обстоятелствата на действителността.Ние много трудно се преборихме с промяната на системата на заплащане на нощния труд, когато бяхме сами срещу всички. Надявам се и сега да стигнем до успешен край.Темата за възстановяването на "клас прослужено време“ е тема за справедливостта!Когато има партньорство, може да има и развитие!Няма защо да обясняваме колко е важно да бъде възстановено това допълнително възнаграждение. Няма и необходимост да обясняваме колко ощетени се чувстват колегите, които работят в държавната администрация. Но сме длъжни да отбележим не само тези, които са по служебно правоотношение, а и тези, които работят по трудово правоотношение, а именно назначените по чл. 107а от КТ, които плащат в пълен обем както своя данък, така и осигуровките си в пълен размер. Затова е коректно да ги наричаме "работещите в държавната администрация“, а не държавните служители.В публичното пространство все по-често става дума за това как има огромни разлики във възнагражденията в държавната администрация, за една и съща длъжност, дори в една и съща администрация. Дисбалансите продължават да се задълбочават, въпреки опитите от последните няколко години те да бъдат преодолени. Всички знаем, че разликите стигат до пет пъти за една и съща длъжност, така, както пише и в доклада на МС. Държавните служители и работещите в държавната администрация често пъти са несправедливо обвинявани за "огромните“ бонуси, които получават. Но ние знаем, че това е мит и че умишлено е наложено в публичното пространство, за да бъдат противопоставени едни на други отраслови работници, или просто защото е удобно да има кой да мразим.Ние трябва да градим нов модел на заплащане в администрацията, както и нов модел за актуализация на заплатите. Също така, възстановяването на допълнителното възнаграждение за придобит стаж и професионален опит ще бъде със сигурност част от този нов модел. Тук не говорим за стари и за млади работници, говорим за тези, които са придобили своя опит и имат повече знания. Ние говорим за това хората, които имат по-висок опит, той да бъде справедливо оценен. Разчитаме на политическа воля всичко това да се случи, защото са необходими нормативни промени. Надявам се да успеем, защото държавните служители и работещите в администрацията заслужават достойно заплащане и заслужават техният труд да бъде оценен.