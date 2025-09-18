ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ще замразят ли минималната работна заплата?
"Голям проблем е, че не се води точна статистика. Най-често се посочват половин милион българи, които са заети на минималното възнаграждение. Инженерни служители също често разказват, че при квалифициран труд се наемат на такова възнаграждение", каза пред NOVA NEWS Стефка Танчева от Българската асоциация за управление на хора.
По думите ѝ част от рисковете на подобна заетост са загубата на кадри в дългосрочен план и затруднения при рисковите наемания и задържане на нови служители.
"Доста често бизнесът предпочита да спести средства от дългосрочното планиране на подбора на кадри. Редно е да се потърси баланс – добра идея е да има ясна единна и прозрачна формула, по която да се изчислява минималната заплата", каза още Танчева.
Може ли да се стигне до подобно "замразяване"?
"Проблем е разликата при изчисленията – къде стои основно и брутно възнаграждение например. Ако се постигне съгласие между страните обаче ще се изисква и промяна в методологията на изчисление", каза Росица Макелова от института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. Според нея не бива да се практикуват начини за регулиране на сумите, тъй като в някои случаи към тези суми не се отчитат фактори като извънредния труд.
Част от казуса е и предстоящото транспониране на Европейската директива за минималната работна заплата.
"В сегашния си вид, кодексът на труда, с посочените дефиниции, до голяма степен вече транспонира директивата. В нея не е посочена цифра, а се дава дефиниция за адекватна заплата, която да съвпада в законово установената", каза още Макелова.
"Директивата за минималната работна заплата все още не е транспонирана – а ние сме длъжни да го сторим. При такова положение може да се каже, че всички можем да правим подаръци със свои средства, но тук се правят такива с общите средства", обясни председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев. Според него при преизчисление на минималните възнаграждения има риск да пострадат служителите, извършващи по-висококвалифициран труд.
"В Кодекса на труда има допуснати грешки по тази насока, а е проблем, и че тези разпоредби сами по себе си също се прилагат грешно. В разпоредбите не е посочено, че основна минимална заплата трябва да бъде 50% от брутната, а е посочена просто минималната заплата", обясни още Велев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:39 / 18.09.2025
Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, ...
10:31 / 18.09.2025
Пеевски: Какво искаш, Асене?!
10:18 / 18.09.2025
Икономист: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на з...
10:22 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:55 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша!
09:53 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета