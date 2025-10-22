ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще заседава ли парламентът днес?
© Булфото
Очакванията и заявките от последните дни са, че днес в Народното събрание депутатите ще съберат кворум и да стартира нормалнен работен процес.
До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.
Припомняме, че през вчерашният ден с писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха, че искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател. На този етап БСП запазват мълчание.
Все още не ясно дали "ДПС - Ново начало" ще влязат официално в управлението.
Що се отнася до министерските оставки – те не са на дневен ред, заявиха част от министрите.
Още по темата
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
19.10
Още от категорията
/
Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
21.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Младежът, обвинен за убийството в мола, е настанен в болница
23:19 / 21.10.2025
Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще уби...
21:52 / 21.10.2025
Проф. Пламен Киров: Ако може народните представители да спрат да ...
21:19 / 21.10.2025
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол, прилоша м...
21:19 / 21.10.2025
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше пробл...
19:54 / 21.10.2025
Костадин Костадинов: "Има такъв народ" да излязат с ясна позиция!...
19:51 / 21.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.