Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години

© NOVA NEWS Повишаването на данъците ще засегне средната класа и няма да се отрази особено добре на икономиката. Това каза бившият вицепремиер и бивш социален министър Лидия Шулева по повод препоръките на Международния валутен фонд (МВФ).



От Фонда препоръчват страната ни да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.



“Препоръките на МВФ трябва да се гледат малко по-широко и не съвсем в конкретния израз за намаляване на заплатите. Не бих казала, че опасението е за прегряване на икономиката, колкото до това, че този необуздан ръст на заплатите в бюджетната сфера, особено през тази година, води безспорно до повишаване на инфлацията и потреблението. Това е единственият двигател на ръста на икономиката, което също се отбелязва от МВФ", коментира пред NOVA NEWS Шулева.



По думите й има голяма разлика между намаляването на заплатите и разходите на заплати, защото второто може да бъде постигнато чрез определени оптимизации, съкращения, въвеждане на електронни досиета и други. “Това, което се наблюдава, е че безспорно заплатите у нас са ниски, но ръстът им трябва да бъде свързан в публичния сектор с оптимизиране, а в частния сектор - с повишаване на производителността и с въвеждане на технологии, които имат много по-висока добавена стойност. Това са пътищата на увеличение на заплатите, от които България има нужда", обясни бившият вицепремиер.



Според нея така както сме тръгнали по пързалката, особено с бюджетните дефицити години наред, които водят до дългове, ще се озовем в доста критична ситуация в следващите години. “Трябва да бъдат взети мерки", съветва Шулева.



“Най-лесните са да започнем да вдигаме данъци и осигуровки. По-правилно е да се подходи към структурни реформи, защото повишаването на данъците ще засегне средната класа и няма да се отрази особено добре на икономиката", коментира тя.



“Има уповаване на влизането ни в еврозоната от една страна и от друга - на факта, че ще се даде възможност за увеличаване на бюджетния дефицит заради разходите за отбрана. Тези възможности са като глътка въздух за правителството, но няма да дадат този импулс за реформи, който е необходим", смята бившият социален министър.



Според нея трудно могат да се очакват реформи в тази ситуация на политическа нестабилност на едно правителство, което се крепи на “неофициална подкрепа". “Това ще бъде причина ние да продължим да вървим по тази инерция, която не е полезна за нашата страна, защото ние имаме нужда от ръст в икономиката".



“Плоският данък изобщо не е достатъчна причина за привличане на инвестиции. Те се привличат със силна и ясна съдебна система. Знаем как е ситуацията в България. Това е основният проблем. Бизнес средата е нещото, което трябва да бъде променено", коментира тя.



“В България сме с най-ниски данъци и акцизи на алкохол, цигари и горива в ЕС. Има резерв, който може да се използва, и да се повишат данъците", обясни Шулева.



По думите й колкото повече се вдигат заплатите и разходите за труд без да се правят реформи, толкова потреблението ще расте и ще прегрява икономиката. “По този начин ще се получава един ръст, който води до инфлация, но задържа икономическия растеж. Може да се озовем в ситуация, в която имаме бюджетни дефицити, нарастващи дългове и рецесия - нисък ръст на икономиката. Напълно възможно е, ако не се предприемат реформите, които препоръчва и МВФ", допълни тя.