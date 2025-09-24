ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години
От Фонда препоръчват страната ни да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.
“Препоръките на МВФ трябва да се гледат малко по-широко и не съвсем в конкретния израз за намаляване на заплатите. Не бих казала, че опасението е за прегряване на икономиката, колкото до това, че този необуздан ръст на заплатите в бюджетната сфера, особено през тази година, води безспорно до повишаване на инфлацията и потреблението. Това е единственият двигател на ръста на икономиката, което също се отбелязва от МВФ", коментира пред NOVA NEWS Шулева.
По думите й има голяма разлика между намаляването на заплатите и разходите на заплати, защото второто може да бъде постигнато чрез определени оптимизации, съкращения, въвеждане на електронни досиета и други. “Това, което се наблюдава, е че безспорно заплатите у нас са ниски, но ръстът им трябва да бъде свързан в публичния сектор с оптимизиране, а в частния сектор - с повишаване на производителността и с въвеждане на технологии, които имат много по-висока добавена стойност. Това са пътищата на увеличение на заплатите, от които България има нужда", обясни бившият вицепремиер.
Според нея така както сме тръгнали по пързалката, особено с бюджетните дефицити години наред, които водят до дългове, ще се озовем в доста критична ситуация в следващите години. “Трябва да бъдат взети мерки", съветва Шулева.
“Най-лесните са да започнем да вдигаме данъци и осигуровки. По-правилно е да се подходи към структурни реформи, защото повишаването на данъците ще засегне средната класа и няма да се отрази особено добре на икономиката", коментира тя.
“Има уповаване на влизането ни в еврозоната от една страна и от друга - на факта, че ще се даде възможност за увеличаване на бюджетния дефицит заради разходите за отбрана. Тези възможности са като глътка въздух за правителството, но няма да дадат този импулс за реформи, който е необходим", смята бившият социален министър.
Според нея трудно могат да се очакват реформи в тази ситуация на политическа нестабилност на едно правителство, което се крепи на “неофициална подкрепа". “Това ще бъде причина ние да продължим да вървим по тази инерция, която не е полезна за нашата страна, защото ние имаме нужда от ръст в икономиката".
“Плоският данък изобщо не е достатъчна причина за привличане на инвестиции. Те се привличат със силна и ясна съдебна система. Знаем как е ситуацията в България. Това е основният проблем. Бизнес средата е нещото, което трябва да бъде променено", коментира тя.
“В България сме с най-ниски данъци и акцизи на алкохол, цигари и горива в ЕС. Има резерв, който може да се използва, и да се повишат данъците", обясни Шулева.
По думите й колкото повече се вдигат заплатите и разходите за труд без да се правят реформи, толкова потреблението ще расте и ще прегрява икономиката. “По този начин ще се получава един ръст, който води до инфлация, но задържа икономическия растеж. Може да се озовем в ситуация, в която имаме бюджетни дефицити, нарастващи дългове и рецесия - нисък ръст на икономиката. Напълно възможно е, ако не се предприемат реформите, които препоръчва и МВФ", допълни тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1280
|предишна страница [ 1/214 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България спира договора за транзит на руски газ
17:10 / 24.09.2025
Вижте ценоразписа на глобите според новия Закон за движение по пъ...
16:05 / 24.09.2025
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели ...
17:18 / 24.09.2025
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен проку...
15:25 / 24.09.2025
Удар! Хванаха контрабанда за над 800 000 лева!
15:05 / 24.09.2025
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
14:51 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета