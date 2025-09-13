Новини
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
Автор: Екип Burgas24.bg 20:20
©
Plovdiv24.bg получи сигнал на редакционната поща преди минути с доста притеснително и смущаващо видео. Според човека, който ни го изпрати, на автомагистрала "Тракия" автомобил се е движил в насрещното. От кадрите действително се вижда, че колата е в аварийната лента и се разминава на косъм с автомобил, който се опитва да се включи на магистралата. От кадрите, че е малко преди отбивката за Нова Загора.

Преди да ни изпрати клипа, той е сигнализирал в полицията. Ето и подробностите:

Пиша Ви след разговор с джурна част тел. 032 932007 на Областна дирекция на МВР - Пловдив. Разговорът е проведен в 18,36ч. 13.09.2025 г. 

Като прикачен файл изпращам видео, доказващо движението на автомобил в насрещното движение по автомагистрала ТРАКИЯ с висока скорост.

Датата е 13.09.2025 г., часът на видеото е 16,28 ч. Мястото е автомагистрала "Тракия", след отбивката за град Сливен към автомагистрала "Тракия" в посока гр. Пловдив. 

Вероятния регистрационен номер на автомобила е РВ1826...









Виж още:
Актуални теми
Първият учебен ден
България в еврозоната
Концесия на летище "София"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
