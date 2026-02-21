След въвеждането на еврото в България Националният статистически институт отчете инфлация от 0,5% през януари спрямо декември и натрупана годишна инфлация от 3,5%. Това съвсем не е нисък процент. Според стандартите на Европейската централна банка приемлива се смята инфлация до 2% годишно.От рубриката "Еврото - въпроси и отговори" става ясно, че най-сериозен скок през януари се наблюдава при стоки и услуги в сектора "Лични грижи и социална защита“ - с 1,8%, както и в ресторанти и хотели - с над 1,5%. При хранителните продукти и безалкохолните напитки, които са най-следената потребителска група, поскъпването е под 1%. Междувременно облеклото и обувките поевтиняват с около 4%, а информационните и комуникационни услуги – с под 0,5%.Личната инфлация на наблюдаваните продукти, включително хляб, мляко, свинско месо и яйца, показва лек спад през януари спрямо декември, основно заради поевтиняването на яйцата. "Нашата потребителска кошница през януари поевтинява с 1,8% спрямо декември“, уточнява NOVA.Студенти от Медицинския университет в Пловдив сигнализираха за поскъпване на менюто в стола им с до 50%, като след проверка на КЗП цените са върнати на нивата от 2025 г. Подобни сигнали има и за Рилския манастир и китайски ресторант в София, където проверките на Комисията за защита на потребителите продължават.