Сигнализираха за повишение на цените на медикаменти
Сигнали са подадени на територията на цялата страна. Все още не е ясно дали увеличението идва от самите производители, доставчици или от собствениците на аптеки.
И допълни: "Стартирахме съвместни проверки с БАБХ и ще проверяваме всичко. Двойно обозначаване на цените, правилно превалутиране и необосновано повишение на цените на лекарствени продукти".
Съвместните проверки с БАБХ са стартирали тази седмица. Към момента няма издадени актове заради административни проверки.
Лакова разказва, че Комисия по защита на потребителите има специални правомощия по Закона за въвеждане на еврото, следователно не могат да се повишават необосновано цените както на лекарствени, така и на хранителни продукти и услуги.
Става ясно, че при "обосновано поскъпване" наказанието може да отпадне.
"Обоснованото поскъпване е свързано с повишена доставна цена, наем на аптеката, ток, работна заплата. Всичко се взема предвид когато се определя дали една цена е обоснована или не".
Тя добави, че засега КЗП е установила най-драстично увеличение на цените при паркингите и гаражите, като при някои поскъпването достига до 100 процента.
