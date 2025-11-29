Силен снеговалеж на хижа "Вихрен" снощи. За това съобщиха от Meteo Balkans.Снегът вече е на 1600 метра, уточняват синоптиците.Припомняме, че времето през последните няколко дни се влоши. Миналата вечер заваля сняг и на Пампорово.