Силен снеговалеж на хижа "Вихрен"!
Снегът вече е на 1600 метра, уточняват синоптиците.
Припомняме, че времето през последните няколко дни се влоши. Миналата вечер заваля сняг и на Пампорово.
Пълната прогноза на НИМХ за уикенда можете да прочетете тук.
