Силен снеговалеж на хижа "Вихрен" снощи. За това съобщиха от Meteo Balkans.

Снегът вече е на 1600 метра, уточняват синоптиците.

Припомняме, че времето през последните няколко дни се влоши. Миналата вечер заваля сняг и на Пампорово.

Пълната прогноза на НИМХ за уикенда можете да прочетете тук. 