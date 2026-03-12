Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето
Комуникация, критично мислене, работа в екип, решаване на проблеми, емоционална интелигентност, адаптивност и дигитални и AI умения са сред основните теми в Job Lab. Vivacom реализира програмата в партньорство с организацията "Развий се“, чиито сертифицирани обучители водят заниманията чрез интерактивни формати, активна работа и упражнения. По време на обучението във Варна 27 ученици се запознаха с платформата Линкдин, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми и кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето.
"Младежите се включиха с голям ентусиазъм – задаваха въпроси, споделяха идеи и работеха като истински екип. Повече от половината от тях проявиха висока проактивност и бяха отличени със звезда. Това ясно показва колко голям потенциал притежават децата, когато получат шанс да се изявят“, коментира Виктория Стоянова, основател на Развий се.
Job Lab се провежда в момент, когато бизнесът все по-често посочва липсата на меки умения като основно предизвикателство пред младите кандидати за работа. Програмата на Vivacom адресира именно тази празнина между образованието и реалната, динамично променяща се работна среда.
"Водени от тези проучвания и прогнози за бъдещето, стартирахме програмата Job Lab. Тя е естествено продължение на дългогодишната подкрепа на компанията за развитието на младите хора в България и на усилията ни да им помагаме да направят уверени първи стъпки в професионалния си път“, споделя Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
Следващата фаза от програмата включва самостоятелна работа на младежите и оценка на тяхното цялостно представяне. Финалният етап е учебна визита в централата на Vivacom в София, където най-активните участници ще имат възможност да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за подготовка за интервю за работа, AI и дигитални умения.
Пилотното издание на Job Lab обхваща градовете София, Благоевград, Варна и Велико Търново и ще завърши през май 2026 г.
