Силно земетресение разтърси Румъния

© Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер разтърси град Фокшани, Румъния. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на труса е бил на 65 км североизточно от Бузау, Румъния, на 1 км северозападно от Нереджу, Румъния, на дълбочина 108 км.



Земетресението е регистрирано в 7:15 часа местно време (съвпада с българското).