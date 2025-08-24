ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение разтърси Румъния
Епицентърът на труса е бил на 65 км североизточно от Бузау, Румъния, на 1 км северозападно от Нереджу, Румъния, на дълбочина 108 км.
Земетресението е регистрирано в 7:15 часа местно време (съвпада с българското).
