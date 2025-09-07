ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Силовият министър: Радев си позволи да говори по начин, разцепващ нацията на Съединението
Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът.
Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.
"Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено", обясни той.
По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.
"Не знам дали той е в неизвестност", поясни Митов.
Вътрешният министър отговори на обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.
"Наглите"
По темата за изчезването на трима от бандата на "Наглите" той каза, че разследването е в активна фаза. "Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме", допълни той пред NOVA.
Побоят над шефа на МВР- Русе
Митов каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров. Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.
"Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват", каза Митов.
По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.
Мястото на Румен Радев в политиката
Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време на тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията. И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.
Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.
Вот на недоверие
Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.
"Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи", допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Внимание, българи! Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:35 / 07.09.2025
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
19:54 / 07.09.2025
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!...
19:53 / 07.09.2025
Бащата на Сияна: Кой взе парите?
19:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
19:41 / 07.09.2025
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:50 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета