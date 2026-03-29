Световноизвестният шеф-готвач Силвена Роу преподава в Пловдив – и не какво да е, а модерни кулинарни техники и т.нар. биохакинг. В Университета по хранителни технологии тя обучава студенти как храната може да бъде не само вкусна, но и ключ към по-добро здраве и дълголетие. Част от занятията преминават и през една от най-актуалните тенденции – дубайския шоколад, но с по-здравословен прочит.Занятието по шоколад в Университета по хранителни технологии в Пловдив започва с дегустиране, следват експерименти и създаване на десерти. Но не каквито и да е, а вдъхновени от модерните тенденции в Дубай. Силвена Роу е в ролята на преподавател с мисия да покаже, че сладкарството е не просто изкуство, а и наука. Тя е почетен професор в университета."Аз винаги съм имала страхотно отношение към десертите, но нямам търпение. В сладкарството и в кухнята трябва да имаш търпение", казва тя пред NOVA.В практическите занятия Роу работи рамо до рамо със студенти, които вече намират своя път в професията. Сред тях е Дария Русанова, която съчетава обучението си с реална практика като шоколатиер. Тя казва, че дубайският шоколад може да се направи и без захар.В кухнята процесът е прецизен – от темперирането до финалния детайл, а за студентите това е възможност да превърнат страстта си в професия.За шеф Силвена храната е много повече от рецепта – тя е инструмент за здраве и начин на живот. Освен по кулинарията, тя провежда и курс по биохакинг – нов подход, който съчетава хранене, начин на живот и наука за по-дълъг и качествен живот. Като почетен професор, тя предава знания, които излизат извън кухнята. "Университетът по хранителни технологии е като едно много силно оръжие академично оръжие. Тук не идваш да учиш, тук идваш да станеш експерт по храненето", казва още тя.Силвена Роу споделя: "Най-вече гледам да контролирам стреса. Спя много добре, правя упражнения, движа се. Хранете се, движете се, спете, управлявайте стреса".А краят на нейния час е съпроводен с вкус и усмивки.