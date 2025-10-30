Симеон Дянков.
По думите му дефицитът е много по-голям от 3% и 2027 г. България ще влезе в процедура за свръхдефицит.
"Който най-много се оплаква, на него му увеличават заплатата. Това е проблем занапред", каза още той.
Според него за в бъдеще няма как да се крият изкривявания в бюджета.
"Бюджет 2026 ще се разглежда и в Брюксел. Фискалният съвет пишем мнение към ЕК и ЕЦБ", поясни той.
Симеон Дянков: Който най-много се оплаква, на него му увеличават заплатата!
