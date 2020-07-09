Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ñèìåîíîâ: Çàòâàðÿìå ñòàäèîíèòå è äèñêîòåêèòå, òðÿáâà äà ñå ïðåêðàòè òàçè àíàðõèÿ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:01 / 09.07.2020Êîìåíòàðè (2)795
©
Çàáðàíàòà äà èìà ïóáëèêà íà ñòàäèîíèòå ùå áúäå âúðíàòà. Òîâà îáÿâè ëèäåðúò íà ÍÔÑÁ Âàëåðè Ñèìåîíîâ. Òîé îáÿñíè, ÷å ìÿðêàòà å äîãîâîðåíà íà êîàëèöèîíåí ñúâåò ñ ÃÅÐÁ, íà êîéòî å áèë è çäðàâíèÿò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ, êîéòî "îòèøúë äà ïèøå çàïîâåäòà".

Òðÿáâà äà ñå ïðåêðàòè òàçè àíàðõèÿ, êîìåíòèðà Ñèìåîíîâ ïî ïîâîä ïîñëåäíèòå ôóòáîëíè ìà÷îâå è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ñ COVID-19 ñëåä òÿõ.

Çàáðàíÿâà ñå ðàáîòàòà è íà íîùíèòå çàâåäåíèÿ è äèñêîòåêèòå, äîïúëíè Ñèìåîíîâ. Íå áåøå íóæíî äà ñå îòñëàáâàò òîëêîâà ìåðêèòå, êîìåíòèðà òîé.

Ùå áúäå çàáðàíåíî è ñúáèðàíåòî íà ãîëåìè ãðóïè õîðà, êàòî ñå çàòÿãà êîíòðîëúò çà òîâà.

Òúðãîâñêèòå ðàáîòíèöè, êîèòî îáñëóæâàò êëèåíòè áåç äà íîñÿò ìàñêè, ñúùî ùå áúäàò ãëîáÿâàíè, å äðóãà ìÿðêà, ïðèåòà ïî íàñòîÿâàíå íà ÍÔÑÁ.

Ùå ñå çàñèëÿò è ìåðêèòå çà ïîñåùåíèÿ íà ðåñòîðàíòè íà îòêðèòî.

×àñò îò ìåðêèòå ùå áúäàò âúðíàòè, çàùîòî îáùåñòâîòî íå ñå ïàçè, à òîãàâà äúðæàâàòà å äëúæíà äà ãî ïðàâè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3882
09.07.2020 Ä-ð Êàöàðîâ: Íå òðÿáâà äà äðàìàòèçèðàìå ñ ðåêîðäíèÿ áðîé çàðàçåíè
09.07.2020 Áîðèñîâ: Íå ñëóøàìå è çàòîâà âðúùàìå ÷àñò îò ìåðêèòå!
09.07.2020 Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
09.07.2020 Ìàíãúðîâ: Àêî ìîæåõà äà íàïðàâÿò 1 000 000 òåñòà, ùÿõà äà îòêðèÿò 56 000 çàðàçåíè
09.07.2020 Îùå åäíà åâðîïåéñêà äúðæàâà çàòâîðè ãðàíèöèòå çà Áúëãàðèÿ
09.07.2020 Ïðîô. Âèòàíîâ: Ïîòåíöèàëíî çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ ñà îêîëî 50 000
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/647 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðîêóðîðè âëÿçîõà â ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ
10:32 / 09.07.2020
Äåñèñëàâà Òàíåâà: Çà ïúðâè ïúò âèæäàì òàêîâà íåùî ïðåç æèâîòà ñè
10:03 / 09.07.2020
Àäâ. Ìåíêîâ: Êðèñòèàí Íèêîëîâ íå ñúäåéñòâà íà ðàçñëåäâàíåòî
09:43 / 09.07.2020
Ïðîô. Âèòàíîâ: Ïîòåíöèàëíî çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ ñà îêîë...
09:17 / 09.07.2020
Ä-ð Ñèìèä÷èåâ: Ñòàäèîíèòe è äèñêîòåêèòå ñà íàé-ðèñêîâèòå ìåñòà çà...
08:39 / 09.07.2020
Ðàçòúðñâàù êîìåíòàð: Ñèòóàöèÿòà ñ âèðóñà â Áúëãàðèÿ å òîòàëíî èçï...
22:52 / 08.07.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Àíàíèåâ: Âðúùàìå ÷àñò îò ìåðêèòå ïðè ïîâå÷å îò 200 çàðàçåíè íà äåí
11:18 / 07.07.2020
Òðÿáâà ëè ÿêî äà èçìðåì, çà äà çàòâîðèì äèñêîòåêèòå è ñòàäèîíèòå?
10:42 / 08.07.2020
Êðàäëà îò Àéòîñêî îáðà òóðèñò â Ñëúí÷åâ áðÿã
08:52 / 07.07.2020
Åêøúí êðàé ëåòíèÿ ñàðàé íà Äîãàí! Ãàðäîâå áëúñêàò áðóòàëíî è ãîíÿò áèâø ïðàâîñúäåí ìèíèñòúð!
16:07 / 07.07.2020
Ïî÷èíà ïàöèåíòúò-áåãëåö, ñêî÷èë îò òðåòèÿ åòàæ íà áóðãàñêàòà áîëíèöà
12:24 / 07.07.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîñî÷è ãëàâíàòà ïðè÷èíà çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà
15:44 / 08.07.2020
Ðåêîðä ó íàñ ïî íîâîçàðàçåíè! Èçëåêóâàíèòå - ñàìî 37!
06:16 / 08.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ìèëåí Öâåòêîâ çàãèíà â æåñòîêà êàòàñòðîôà â Ñîôèÿ
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: