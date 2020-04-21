Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ñèìîíà Öàíêîâà å ìîìè÷åòî, ïúòóâàëî â äæèïà, êîéòî óáè Ìèëåí Öâåòêîâ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:41 / 21.04.2020Êîìåíòàðè (38)259
© Ôåéñáóê
âèæ ãàëåðèÿòà
Ñèìîíà Öàíêîâà å ìîìè÷åòî, êîåòî å ïúòóâàëî â äæèïà, ïðåäèçâèêàë ôàòàëíàòà êàòàñòðîôà ñ æóðíàëèñòà Ìèëåí Öâåòêîâ.

Îùå â÷åðà ñòàíà ÿñíî, ÷å äðóãèÿò ïúòíèê, îñâåí âîäà÷à, å ñèíúò íà äåïóòàòà îò ÃÅÐÁ Ëú÷åçàð Èâàíîâ - Ãåîðãè.

Äðîãèðàíèÿò âîäà÷ íà àóäèòî, êîéòî ñå çàáè â êîëàòà íà æóðíàëèñòà, 22-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí Íèêîëîâ, å â àðåñòà. Òàì çàäúðæàíè çà 24 ÷àñà ñà è ìàéêà ìó, êàêòî è Ãåîðãè è Ñèìîíà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 23
21.04.2020 »
21.04.2020 »
21.04.2020 »
21.04.2020 »
21.04.2020 »
21.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/4 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òàçè å ïîíå íà 35, êàêâè 20 ãîäèíè?Çà 20 ãîäèíè íå ìîæå äà ñå ñúñèïå òîëêîâà.
0
 
 
Êðàñòàâèòå ìàãàðåòà ñå íàäóøâàò! Ëèí÷, çà äà íå ñå ðàçìíîæàâàò! Íåìà íóæäà!
0
 
 
Ìíîãî ìèðèøå íà Äðîãà òàçè åé*àõòè ãðîçíà òà Ôèçîíîìèÿ ðŸ’¯
0
 
 
Òàçè Ñèìîíà ïðèëè÷à íà âàìðèð íà ÷óäîâèùå
0
 
 
Âèå âñè÷êè ñòå ðîäèòåëè è òí íèêîé íå å çàñòðàõîâàí è íå çíàå êàêâî ùå ìó ïîäíåñå æèâîòà çà äà ñòå ñúäíèöè íà êîéòî è äà áèëî.Âñè÷êè íèå è ñàìèÿ Ìèëåí Öâåòêîâ íåêà ïî÷èâà â ìèð ãî óáèõìå êàòî ñå ïðèìåðèõìå ñ ïðèñúäàòà íà Ìàêñèì Ñòàâèéñêè ïðèìåðíî êîéòî è åäíà ñåêóíäà íå ïîíåñå íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò è òí .Çàòîâà íèå âñè÷êè ùå ïðîäúëæàâàìå äà ïëàùàìå ñ æèâîòà ñè íà òàêèâà èçâúðøèòåëè à òå ùå ñå ÷óâñòâàò áåçíàêàçàíè
+1
 
 
Íå çíàì êàê ãî îïðåäåëèõòå çà ìîìè÷å..
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âåðèæíà êàòàñòðîôà ñ åäèí ïîñòðàäàë íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
12:57 / 21.04.2020
Åòî ìåðêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî êúì áèçíåñà çà ñïðàâÿíå ñ êðèçàòà
12:06 / 21.04.2020
Òóðîïåðàòîðè è ðàáîòåùè â òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø ïîèñêàõà îñòàâêàòà ...
12:00 / 21.04.2020
Þðèñò: Òåðìèíúò "äî âòîðî íàðåæäàíå“ çâó÷è ñìóùàâàùî çà äúðæàâà ÷...
11:59 / 21.04.2020
Çà ïúðâè ïúò ó÷èëèùà îò îáëàñò Áóðãàñ ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò çà ó...
11:59 / 21.04.2020
Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ñúêðóøåí îò ñìúðòòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ
11:56 / 21.04.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
20:03 / 19.04.2020
Ìàéêàòà íà Êðèñòèàí ñ ïúðâè êîìåíòàð: Íå ñúì ìó äàâàëà êëþ÷îâåòå çà äæèïà!
17:18 / 20.04.2020
Ãåíåðàëúò: Êàòî îòâîðèì ïàðêîâåòå, ùå çàïî÷íå ìàñîâî ïèåíå íà àëêîõîë ïî ãðóïè÷êè
08:46 / 21.04.2020
Òðàãåäèÿ! Ìàéêà íà òðè äåöà ñå ñàìîóáè â Áóðãàñ
17:22 / 19.04.2020
Ïúðâè ïîäðîáíîñòè çà æåñòîêàòà êàòàñòðîôà, â êîÿòî çàãèíà Ìèëåí Öâåòêîâ
22:52 / 19.04.2020
Áîéêî Áîðèñîâ: Îáëåê÷èõìå öåëè 5 ìåðêè! Êîå äà îáëåê÷èì îùå?
11:29 / 21.04.2020
Óáèåöúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ - øåôñêî ñèí÷å, ðåöèäèâèñò!
11:11 / 20.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: