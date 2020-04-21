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Îùå â÷åðà ñòàíà ÿñíî, ÷å äðóãèÿò ïúòíèê, îñâåí âîäà÷à, å ñèíúò íà äåïóòàòà îò ÃÅÐÁ Ëú÷åçàð Èâàíîâ - Ãåîðãè.
Äðîãèðàíèÿò âîäà÷ íà àóäèòî, êîéòî ñå çàáè â êîëàòà íà æóðíàëèñòà, 22-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí Íèêîëîâ, å â àðåñòà. Òàì çàäúðæàíè çà 24 ÷àñà ñà è ìàéêà ìó, êàêòî è Ãåîðãè è Ñèìîíà.
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Êîìåíòàðè (38)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Âåðèæíà êàòàñòðîôà ñ åäèí ïîñòðàäàë íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
12:57 / 21.04.2020
Åòî ìåðêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî êúì áèçíåñà çà ñïðàâÿíå ñ êðèçàòà
12:06 / 21.04.2020
Òóðîïåðàòîðè è ðàáîòåùè â òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø ïîèñêàõà îñòàâêàòà ...
12:00 / 21.04.2020
Þðèñò: Òåðìèíúò "äî âòîðî íàðåæäàíå“ çâó÷è ñìóùàâàùî çà äúðæàâà ÷...
11:59 / 21.04.2020
Çà ïúðâè ïúò ó÷èëèùà îò îáëàñò Áóðãàñ ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò çà ó...
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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ñúêðóøåí îò ñìúðòòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ
11:56 / 21.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
20:03 / 19.04.2020
Òðàãåäèÿ! Ìàéêà íà òðè äåöà ñå ñàìîóáè â Áóðãàñ
17:22 / 19.04.2020
Ïúðâè ïîäðîáíîñòè çà æåñòîêàòà êàòàñòðîôà, â êîÿòî çàãèíà Ìèëåí Öâåòêîâ
22:52 / 19.04.2020
Áîéêî Áîðèñîâ: Îáëåê÷èõìå öåëè 5 ìåðêè! Êîå äà îáëåê÷èì îùå?
11:29 / 21.04.2020
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11:11 / 20.04.2020
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